Банк УРАЛСИБ в Барнауле поздравил ветеранов с Днем Победы

За праздничным столом звучали песни военных лет и стихи, гости делились историями своей жизни. Директор Алтайской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Алексей Воропаев поздравил собравшихся на праздничное мероприятие с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и долголетия. В завершении праздника каждому ветерану вручили памятный подарок и георгиевскую ленточку.

БАНК УРАЛСИБ в Барнауле каждый год традиционно принимает участие в организации праздничных мероприятий ко Дню Победы, приглашает в гости ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, дарит посетителям памятные сувениры.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "Caa1" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 505 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 287 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.