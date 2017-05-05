Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 популярных ипотечных кредитов

Рейтинг был составлен порталом на основе данных Яндекс.Метрики о наиболее посещаемых страницах ипотечных кредитов.

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, в 2016 году объем выданных Банком ипотечных кредитов увеличился в 4 раза по сравнению с 2015 годом. Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – в феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке. А по итогам января 2017 года УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга ипотечных банков ("Высшая ипотечная лига") Аналитического центра "Русипотека". В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1022 застройщика и более 2200 объектов жилья по всей России.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр, в офис банка или по телефону 8 800 200-55-20.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "Caa1" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.