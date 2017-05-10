Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт "Мир"

Банк УРАЛСИБ занимает одну из ключевых позиций на российском рынке банковских карт, обслуживая более 2 млн частных клиентов. В число участников платежной системы "Мир" УРАЛСИБ вошел одним из первых на российском банковском рынке.

Ирина Баранова,

руководитель Департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ:

Банк приступил к выпуску карт "Мир" летом 2016 года, а уже в октябре УРАЛСИБ вошел в Топ-10 первого рейтинга крупнейших эмитентов отечественных карт. Сегодня мы активно развиваем это направление, в том числе – в виде таких проектов, как "Социальная карта". С принятием закона о переводе получателей бюджетных средств на карты "Мир" мы ожидаем существенного увеличения как объемов эмиссии отечественных карт, так и роста их популярности.

Банк УРАЛСИБ развивает проекты на базе карт "Мир" в ключевых регионах присутствия. Так, в апреле 2017 года в Уфе была презентована "Социальная карта жителя Башкортостана" на основе карты "Мир", выпускать которую будет УРАЛСИБ. В Социальной карте Банка УРАЛСИБ реализована технология бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте и электронно-цифровой подписи держателя, есть возможность снимать наличные без комиссии во всех банкоматах на территории РФ, а на остаток собственных средств на счете начисляются проценты. Оформить карту можно в МФЦ в режиме "одного окна". Новая социальная карта универсальна в плане предназначения, и может широко использоваться в самом разном качестве: как школьная, студенческая, пенсионная, индивидуальная социальная и зарплатная карта.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "Caa1" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.