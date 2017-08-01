Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-платформу oplata.uralsib.ru для платежей с карт любых банков

На oplata.uralsib.ru представлен широкий перечень поставщиков услуг: мобильная и городская связь, интернет, ЖКУ, штрафы ГИБДД, налоги и сборы, а также целый ряд других платежей. Одним из преимуществ нового сервиса является отсутствие комиссии за проведение наиболее востребованных платежей (мобильная связь, Мосэнерго и ЖКУ Москвы), а также низкая комиссия по большинству других операций.

Для совершения платежа необходимо зайти на страницу онлайн-сервиса и выбрать услугу из представленного списка.

Платежный сервис был запущен в рамках формирования Банком УРАЛСИБ собственного маркетплейса – онлайн-магазина, в котором в режиме "одного окна" доступен широкий спектр банковских и небанковских сервисов для розничных и корпоративных клиентов.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.