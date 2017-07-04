Банк ВТБ объявил о торгах по продаже гостиницы "Алтай"

Заявки будут приниматься до 4 августа. По данным банка, аукцион пройдет по смешанному типу, когда лот выставляется на продажу по цене, устанавливаемой по усмотрению продавца, с дальнейшими торгами на понижение до цены отсечения, которая также устанавливается продавцом

Напомним, что все эти шесть отелей входят в сеть АО "Гостиничная компания", принадлежавшей ранее "Банку Москвы". О желании избавиться от этого актива банк заявлял еще в прошлом году.