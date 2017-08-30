Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

Наиболее активно в отчетном периоде нарастили портфели в этом сегменте подразделения ВТБ в Кемерово (+80%), Новосибирске (+30%), Улан-Удэ (+28%), Томске и Иркутске (+27%). За 6 месяцев 2017 года ВТБ предоставил в экономику Сибири порядка 70 млрд рублей. Из этой суммы 19% выдач приходится на Красноярск, 18% на Новосибирск, 15% на Кемерово.

Ресурсный портфель банка ВТБ в СФО в отчетном периоде вырос на 40% и превысил отметку 88 млрд рублей. При этом доля привлеченных средств в сегменте среднего бизнеса в совокупном объеме ресурсного портфеля составляет 44%. Лидерами привлечения в СФО стали подразделения банка в Красноярске, Кемерово, Новосибирске и Иркутске, прирост в точках продаж которых составил 36%, 80%, 22% и 50% соответственно.

Количество расчетных счетов клиентов юридических лиц среднего и крупного бизнеса в банке постоянно растет, и на 1 июля 2017 года оно достигло более 14,5 тысяч, увеличившись с начала года на 10%. По сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост составил 25%.

Банк ВТБ на территории СФО представлен базовым филиалом банка ВТБ в Красноярске и региональными операционными офисами в Барнауле, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске, Улан-Удэ, Чите. Среди клиентов банка в регионе - крупнейшие предприятия машиностроения, космической и атомной промышленности, металлургической, лесоперерабатывающей, строительной отраслей, торговли, ЖКХ.