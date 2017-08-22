Банк заплатит барнаульцу 100 тыс. рублей за незаконную смску

Банк предлагал барнаульцу рефинансировать кредиты других банков и сообщал, что ему предварительно одобрена сумма 220 тыс. рублей. УФАС установил: заявитель не является клиентом этого банка, а также он не давал письменного согласия на распространение рекламной информации. Это нарушает закон "О рекламе".

Нарушитель обязан выплатить штраф.