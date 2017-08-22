Банк заплатит барнаульцу 100 тыс. рублей за незаконную смску

"Уральский банк реконструкции и развития" оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную рассылку смс-сообщений с рекламой. На сайте краевого Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю сообщается, что барнаулец пожаловался на рассылку без его согласия.
Банк предлагал барнаульцу рефинансировать кредиты других банков и сообщал, что ему предварительно одобрена сумма 220 тыс. рублей. УФАС установил: заявитель не является клиентом этого банка, а также он не давал письменного согласия на распространение рекламной информации. Это нарушает закон "О рекламе".
Нарушитель обязан выплатить штраф.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.