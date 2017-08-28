Банки обяжут собирать биометрические данные Россиян

Источник ЦБ отметил, что цель идеи — обеспечить к 2018 году возможность удаленно идентифицировать клиентов банков. "ЕБС позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта и иных документов", — отметил представитель Банка России.

В рабочую группу по созданию базы данных входят крупнейшие банки страны — в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк.

В ЦБ подтвердили, что работали над законопроектом. "Уже начата работа по созданию соответствующей технологической инфраструктуры. Новация повысит доступность финансовых услуг и снизит стоимость их предоставления", - отметили в главном банке страны.

Клиентом будут предоставлять выбор — сдавать биометрические параметры и регистрироваться в ЕСИА или нет, рассказали "Известиям" представители двух крупных российских банков, знакомые с ходом разработки законопроекта.

В пресс-службе ВТБ и Сбербанка полагают, что идентификация с помощью биометрии сократит нагрузку на отделения.

Директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин уточнил, что биометрические данные легко украсть — фото взять из соцсетей, а голос записать по телефону. Кроме того, биометрические признаки нестатичны: после раннего пробуждения или во время болезни может временно измениться не только голос человека, но и его внешность.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы российские банки внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза.