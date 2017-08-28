Банки обяжут собирать биометрические данные Россиян

Центробанк разработал законопроект, согласно которому банки будут обязаны собирать биометрические данные россиян: изображения лица и голосовые слепки людей. Это позволит создать биометрическую систему (ЕБС), которую можно будет использовать для внедрения удалённой идентификации клиентов. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к ЦБ, а также знакомые с ходом разработки документа собеседники.
Источник ЦБ отметил, что цель идеи — обеспечить к 2018 году возможность удаленно идентифицировать клиентов банков. "ЕБС позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта и иных документов", — отметил представитель Банка России.
В рабочую группу по созданию базы данных входят крупнейшие банки страны — в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк.
В ЦБ подтвердили, что работали над законопроектом. "Уже начата работа по созданию соответствующей технологической инфраструктуры. Новация повысит доступность финансовых услуг и снизит стоимость их предоставления", - отметили в главном банке страны.
Клиентом будут предоставлять выбор — сдавать биометрические параметры и регистрироваться в ЕСИА или нет, рассказали "Известиям" представители двух крупных российских банков, знакомые с ходом разработки законопроекта.
В пресс-службе ВТБ и Сбербанка полагают, что идентификация с помощью биометрии сократит нагрузку на отделения.
Директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин уточнил, что биометрические данные легко украсть — фото взять из соцсетей, а голос записать по телефону. Кроме того, биометрические признаки нестатичны: после раннего пробуждения или во время болезни может временно измениться не только голос человека, но и его внешность.
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы российские банки внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.