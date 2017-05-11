Представители банков рассказали altapress.ru, как они внедряют технологии будущего

Скажи "чиз"

Подписчики странички ВТБ24 в сети Facebook бурно обсуждают завершение тестирования распознавания клиента по голосу, о котором банк заявил 5 мая.

"А если я болею — меня опознают?" "Опознают", — успокаивает представитель банка... "А если кто-то запишет мой голос на диктофон во время разговора по телефону?"... "Даже если технически предположить о наличии паттерна речи человека, то живой оператор КЦ с биометрическими подсказками вычленит злоумышленника", - включается один из участников дискуссии.

Узнать по голосу человека, находящегося, порой, за тысячи километров от сотрудника банковского контакт-центра, намного быстрее, чем по кодовому слову (которое клиент нередко забывает), номеру паспорта или карты, объясняют в банке.

Вы интересуетесь, почему банкомат не "отпускает" вашу карту, когда придут деньги и почему приостановлена какая-то транзакция? Теперь, как утверждают в банке, клиента, обратившегося в контакт-центр, узнают всего за 8-10 секунд. Обычное время по старой технологии — минута. Если же у оператора центра возникнут сомнения, он просто запросит у вас дополнительную информацию.

Но дело не только во времени. Голос человека настолько индивидуальный (пишут, будто бы его даже называют вторым лицом человека), что, как утверждают в банке, технология позволит не дать ни шанса мошеннику провести операции с чужими счетами. Проверка подозрительных транзакций с помощью голосовой идентификации станет намного более более эффективной.

Факт

Чтобы клиента банка могли распознавать по его голосу, он должен оставить запись своего голоса (слепок") в банке.

Технологию идентификации клиента по голосу тестируют и в Сбербанке, рассказал Максим Бауков, замуправляющего алтайским отделением Сбербанка.

Дату массового внедрения технологии в ВТБ24 пока не называют — по сообщению comnews.ru, решение будет принято во втором квартале 2017 года. А вот Сбербанк в июле 2017 года может начать собирать "голосовые слепки". А уже в конце года он хочет довести до 30% долю клиентов, которых в контактном центре идентифицировали по голосу

Открой личико

По данным Центробанка, российские кредитные организации смогут перейти на удаленную идентификацию клиентов, а клиенты получат возможность дистанционно открывать счета и получать другие банковские услуги уже в 2018 году, говорит Сергей Пирогов, замдиректора Сибирской региональной дирекции банка "Открытие".

Банк "Левобережный" планирует использование технологии распознавания личности клиента по отпечатку пальцев при входе в личный кабинет мобильного приложения интернет-банка, рассказал Григорий Иванюк, начальник управления розничного бизнеса этого банка.

А банк "Открытие" с начала 2017 года тестирует систему распознавания лиц VisionLabs и уже внедрил ее в нескольких московских офисах, интегрировав камеры в терминалы электронной очереди, а также для части клиентов, использующих мобильное приложение. Программу нельзя обмануть, например, при помощи фото или видео, говорят в банке..

Сергей Пирогов,

замдиректора Сибирской региональной дирекции банка "Открытие":

На основе многомиллионной базы данных система VisionLabs идентифицирует человека по снимку его лица в считанные секунды. В целом решение направлено на борьбу с мошенниками: программа оценивает лицо человека в реальном времени, просит его выполнить некоторые команды. Кроме того, сокращается время обслуживания каждого клиента, прошедшего предварительную идентификацию в момент получения талона электронной очереди. В случае с мобильным приложением система идентифицирует клиента по его селфи, что в разы повышает безопасность использования приложения: лицо, в отличие от пароля или пин-кода, нельзя забыть или потерять, а в сравнении с отпечатком пальца (технология Touch ID) – труднее подделать.

Сергей Пирогов говорит, что в использовании биометрии банки в начале большого пути. "Биометрические технологии - это безопасное будущее многих процессов", - уверен Максим Бауков.

Банк в моем телефоне

Altapress.ru уже писал о технологиях бесконтактных платежей с помощью особой карты (со значком три скобочки) или непосредственно телефоном — с помощью сервисов Apple Pay и Samsung Pay, стремительно ворвавшихся на рынок осенью 2016 года. Так что повторяться не будем. Скажем лишь, что сейчас банки весьма энергично совершенствуют и расширяют эти сервисы.

К примеру, в банке "Открытие", в котором Apple Pay и Samsung Pay стали доступны держателям Mastercard в конце 2016 года, с апреля 2017 года предоставляют Apple Pay и для владельцев карты Visa этого банка, сказал Сергей Пирогов.

В "Бинбанке" сегодня Apple Pay и Samsung Pay доступны держателям Mastercard, а в 2017 году их смогут использовать и владельцы Visa, при этом внедрить предполагается еще и сервис Android Pay, пояснил Алексей Курзяков, начальник отдела мобильных сервисов "Бинбанка".

Алексей Курзяков,

начальник отдела мобильных сервисов "Бинбанка":

Это будет способствовать естественному увеличению пользователей бесконтактных кошельков, особенно среди клиентов-новаторов. Для прочих групп клиентов мы планируем масштабное информирование об услуге, а также проведение акций и начисление бонусов за использование функции бесконтактных платежей. Для клиентов, которые пока не готовы к использованию мобильных телефонов, мы будем активно предлагать использование карт для осуществления бесконтактной оплаты.

На данный момент подавляющее большинство карт, выпускаемых "Бинбанком", поддерживают функцию бесконтактной оплаты. Об этом же говорят и в Сбербанке: все новые карты он выпускает с бесконтактным функционалом. По оценкам специалистов "Бинбанка", к 2020 году в России, да и во всем мире старые терминалы в торгово-сервисных предприятиях полностью заменят на новые.

Что мешает массовому внедрению бесконтактных платежей?

Вообще, система бесконтактной оплаты на самом деле удобна - многим людям не хочется тратить на покупки лишнее время, даже если это секунды. В Австралии, Польше и Венгрия доля бесконтактных платежей уже достигла 65%, 55% и 40%, сообщает plusworld.ru со ссылкой на исследование Juniper Research "Mobile & Online Ticketing Deep Dive Strategy & Competition 2016–2020". А что препятствует внедрению этого способа оплаты в России?

Максим Бауков,

замуправляющего алтайским отделением Сбербанка:

Ничего. Инфраструктура бесконтактных платежей развивается. Например, 56% терминалов, установленных Сбербанком в торговых точках Алтайского края, имеют возможность приема бесконтактных платежей.

Алексей Курзяков,

начальник отдела мобильных сервисов "Бинбанка":

Массовому внедрению технологии бесконтактных платежей препятствуют ограниченные возможности используемых POS-терминалов в стране, особенно в регионах.

Другие эксперты говорят: мешают опасения, что бесконтактные платежи - штука ненадежная. Но респонденты altapress.ru заверяют: это миф.

Григорий Иванюк,

начальник управления розничного бизнеса Банка "Левобережный":

Если соблюдать правила пользования картой, в том числе не передавать карту третьим лицам, то это функция является достаточно безопасной и только ускоряет проведение расчетов.

Алексей Курзяков,

начальник отдела мобильных сервисов "Бинбанка":

Оплата по картам с функцией бесконтактных платежей не уступает по надежности оплате по обычным картам. Используемый мошенниками способ кражи трудозатратен и требует серьезных технических знаний, а максимальная сумма, которую можно вывести подобным путем – тысяча рублей. Чтобы обезопасить себя от мошенников, клиентам необходимо соблюдать простые правила безопасности.

Другая причина - в том, что многие к этим технологиям еще просто не привыкли. "Как правило, все новое человеческая психология принимает не сразу, должен пройти некий "адаптационный" период, говорит Сергей Пирогов. Ну а это - лишь вопрос времени.



