Банкира, подозреваемого в хищении 677 млн рублей у Олега Табакова, объявили в розыск

СКР объявил в розыск прославленного советского баскетболиста, экс-предправления банка "Клиентский" Андрея Лопатова.
Его подозревают в хищении средств возглавляемого кредитного учреждения.
Лопатова неоднократно вызывали повестками на допрос, однако он на них не реагировал, рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах. В результате в рамках дела его объявили в розыск в качестве подозреваемого. В ближайшее время планируется предъявить Лопатову заочные обвинения и выйти в суд с ходатайством о его заочном аресте.
Мужчина объявлен в розыск в рамках дела о хищении средств банка "Клиентский" под видом выдачи кредитов и расследовании о хищении денег со счетов клиентов учреждения. Среди них было немало VIP-персон. Например, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков держал в "Клиентском" 677 млн рублей, сейчас он оказался в числе пострадавших.
Лопатов являлся известным баскетболистом — трехкратный чемпион Европы,10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. Уже почти год допросить его не могут. По данным оперативников, Лопатов проживает сейчас в штате Юта США. За баскетбольную команду этого штата долгое время играл зять Лопатова Андрей Кириленко, возглавляющий Российскую федерацию баскетбола.
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