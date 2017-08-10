Банковские услуги по телефону.

Все больше банковских услуг переходит в разряд дистанционных. Это важно для каждого клиента, т.к. экономит самый ценный ресурс – время.
Клиенты Банка Акцепт теперь могут подключить к своим картам пакет "Тройная выгода", сервисы Verified by Visa и MirAccept, а также СМС-сервисы по телефону контакт-центра, без посещения офиса банка. Клиенту нужно только помнить и назвать кодовое слово, указанное в заявлении на выпуск карты или при открытии текущего счета.
СПРАВКА
Пакет "Тройная выгода" включает сервисы Cash-baсk (возврат определенного процента от покупок, оплаченных картой), плату за остаток на карте и СМС-информирование.
Verified by Visa/ MirAccept обеспечивает владельцам карт Visa и карт МИР соответственно дополнительную безопасность при покупке товаров через интернет. На сайтах, поддерживающих данную технологию, совершение платежа по банковской карте подтверждается разовым паролем, который известен только клиенту (пароль отправляется в СМС на мобильный телефон). Клиентам Банка Акцепт данная услуга предоставляется бесплатно.
СМС-сервисы ("СМС-зачисления", "СМС-платежи" и "СМС-информирование") подключаются к любому номеру мобильного телефона, который назвал клиент.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru
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