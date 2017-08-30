Сергей Шубенков одержал первую победу в сезоне

"Первая победа в сезоне. Наконец-то!" — написал Шубенков в Instagram.

Первая победа в сезоне, наконец-то! 13.12! 💪🏆. Finally! First win of the season! 13.12 💪🏆 Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) Авг 29 2017 в 1:19 PDT

Вторым стал американец Девон Аллен (13,19), третьим — венгр Балаш Баджи (13,46).



Далее Шубенков планирует выступить в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Турнир в Бельгии состоится 1 сентября, и, по словам менеджера спортсмена, станет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне, пишет ТАСС.

Факты

Результаты спортсмена в нынешнем сезоне: пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (13,35), третье место на этапе в Риме (13,21), второе место на этапе в Стокгольме (13,10), четвертое место на этапе в Париже (13,18), второе место на этапе в Бирмингеме (13,31), второе место на турнире в Будапеште (13,01) и второе место на чемпионате мира в Лондоне (13,14).