Карта. Самые опасные места Барнаула по мнению горожан

По данным МВД за 2015 год (на данный момент это последние доступные данные), Барнаул занимает второе место в Алтайском крае по уровню преступности на одну тысячу человек (21,1 преступления). Больше всего "криминала", как ни странно, совершается в Белокурихе.

Сложно точно сказать, какой из районов Барнаула самый опасный. Каждый участковый, закреплённый за территорией, подаёт отчёт руководству, сколько преступлений совершается на участке. Но составить рейтинг по районам — сложно. Для этого нужно проанализировать десятки докладов. Точно можно говорить, что только за прошедшее время 2017 года, в Алтайском крае зарегистрировано 12 743 инцидентов уголовного характера.

Сайт altapress.ru провёл опрос среди читателей и подписчиков в социальных сетях, чтобы выяснить, куда жители Барнаула опасаются ходить и почему.

В день ВДВ на Потоке пристали гопники и начали опрашивать нас "по понятиям" с условием того, что мы им что-то должны. Везде опасно — там штукатурка падает, там кирпичи, а где-то вообще крыши проваливаются на покупателей. Плохое про Поток пишут наверное те, кто вообще здесь не живет... Везде опасно. Просто не надо ходить ночью в темных переулках. Барнаул не очень комфортный для жизни, но не думаю, что сильно отличается от других городов России. Хотя для некоторых людей, например на инвалидных колясках, Барнаул очень опасный город. Состав населения везде примерно однороден. Наиболее безопасны курортные города, потому что там за порядком следят особенно пристально.

На карте выделены территории, которых больше всего опасаются горожане. Точками отмечены места, которые упоминались в ответах реже.

Лидирует среди самых опасных районов Барнаула — Поток. Туда боятся ходить 23,4% опрошенных. На втором месте ВРЗ (15,6 %). Третье место самых опасных территорий у парка "Юбилейный" и Ямы (по 15,2%).

Опрос проходил в социальной сети "ВКонтакте".

На вопрос "Какие места в городе, по вашему мнению, наиболее безопасны?", чаще всего называли центр города, новые районы и новостройки, собственные квартиры, людные места и "крыльцо краевой администрации".