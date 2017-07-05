Барнаул снова "поплыл" после ливня

"Потоп" на Ядринцева. Фото: Алексей Борисов vk.com/barneos22. "Потоп" на Попова. Фото: Соня Чехова в vk.com/barneos22. "Потоп" на Попова. Фото: Соня Чехова в vk.com/barneos22. "Потоп" у ТРЦ "Арена". Фото: Елизавета Веселкова в vk.com/barneos22. "Потоп" на Ядринцева. Фото: Алексей Борисов в vk.com/barneos22.

Люди в соцсетях делятся своими эмоциями по поводу превращения краевой столицы в Венецию.

"Молодежная — Ядринцева опять плывет. Парковка по колено";

"На Попова река";

"ТРЦ "Арена" встретил морем".

Через пару часов ливневка должны принять обрушившийся на нее объем воды.