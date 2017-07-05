Барнаул снова "поплыл" после ливня

Ливневые канализации в Барнауле снова не справились с сильным ливнем, прошедшим пару часов назад. Традиционно затопило улицы Ядринцева и Попова.
"Потоп" на Ядринцева. Фото: Алексей Борисов vk.com/barneos22.
"Потоп" на Попова. Фото: Соня Чехова в vk.com/barneos22.
"Потоп" на Попова. Фото: Соня Чехова в vk.com/barneos22.
"Потоп" у ТРЦ "Арена". Фото: Елизавета Веселкова в vk.com/barneos22.
"Потоп" на Ядринцева. Фото: Алексей Борисов в vk.com/barneos22.
Люди в соцсетях делятся своими эмоциями по поводу превращения краевой столицы в Венецию.
- "Молодежная — Ядринцева опять плывет. Парковка по колено";
- "На Попова река";
- "ТРЦ "Арена" встретил морем".
Через пару часов ливневка должны принять обрушившийся на нее объем воды.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.