Барнаул в смартфоне: обзор популярных мобильных приложений для жизни в городе

Приложения для ориентации в городе

Справочник "ДубльГис"

Польза

Подробный городской справочник, в котором можно найти все здания в городе, а также контакты организаций и их время работы. При поиске нужного дома на местности показывает, как лучше к нему пройти. Есть информация о том, где расположен вход в здание. Можно найти интересующий тип учреждений рядом, например, все близлежащие аптеки или банкоматы. Автомобилисты могут использовать как навигатор. При расчете маршрута учитывает информацию о пробках.

Недостатки

В отзывах пользователи жалуются на то, что в новой версии приложения стало сложнее искать нужную информацию об организациях и строить маршруты. Нет сервиса, показывающего движение общественного транспорта в режиме онлайн. Информация о переезде организаций, изменении их контактных данных и ценах не всегда обновляется оперативно.

Скачать в "Google Play Маркет", AppStore (здесь и далее приведены ссылки на некоторые популярные приложения).

Аналог — "Google Карты"

Тот же функционал, что и у "ДубльГиса". Но города представлены менее подробно. Может отсутствовать информация о небольших улицах. Есть данные о стоимости проезда в общественном транспорте, но на момент написания текста они были устаревшими.

Аналог — "Яндекс.Карты"

Универсальное приложение для пешеходов и автомобилистов с функционалом, похожим на два предыдущих приложения. У "Яндекса" есть отдельные продукты "Яндекс.Навигатор" для автомобилистов, "Яндекс.Транспорт" - показывает когда приедет общественный транспорт, "Яндекс.Пробки" - показывает пробки в городе.

Приложения про маршрутный транспорт — "Умный транспорт", "Трафик22" и другие

Польза

У этих приложений одна ключевая функция — они в режиме онлайн показывают движение общественного транспорта. Можно сохранять актуальные маршруты и скрывать те, которые не интересуют.

Недостатки

Не всегда точно предсказывают прибытие транспорта.

Скачать в "Google Play Маркет", AppStore.

Приложения служб заказа такси — "Максим", "Город", Gett и прочее

Польза

Можно вызвать такси без необходимости совершать звонок. Это удобно, например, когда ты находишься в кино. В некоторых приложениях можно отследить, где едет машина.

Недостатки

Не всегда сумма поездки по знакомому маршруту совпадает с той, что называют операторы при вызове такси по телефону. Иногда машины не приезжают. У некоторых приложений неудобный интерфейс.

Скачать в "Google Play Маркет".

Сервис попутчиков - BlaBlaCar

Польза

Сервис для тех, кому нужно уехать из города. Помогает найти автомобилистов, которые едут в том же направлении, куда нужно тебе, и готовы взять пассажира. Работает на междугородних перевозках. В Барнауле сервисом пользуется довольно много людей. По популярным направлениям в ближайшие города (Новосибирск, Кемерово, Заринск) можно найти десятки предложений. Помогает сэкономить деньги — частные водители берут за свои услуги меньше, чем автобусные перевозчики.

Недостатки

Водители не всегда ведут себя добросовестно. Иногда они не приезжают и подводят своих пассажиров. К тому же не все рискнут сесть в машину к незнакомому человеку.

Скачать в "Google Play Маркет".

Приложения авиакомпаний — "Аэрофлот", S7 и другие

Польза

Покупка билетов на рейсы этих авиакомпаний.

Недостатки

В отзывах об этих приложениях сложно выделить какие-то общие проблемы. Пользователи в основном жалуются на разные неудобства, связанные с их интерфейсом. Не помогут тем, кто ищет самые дешевые билеты. Для этого нужно пользоваться сервисами типа Aviasales.

Скачать в "Google Play Маркет".

Приложения для оплаты услуг

Банки

Многие банки имеют мобильные приложения, с помощью которых можно совершать различные денежные операции. Например, они есть у Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка и других.

Польза

Превращают смартфон в кошелек, позволяют иметь постоянный доступ к финансам, находящимся на банковских картах. С их помощью можно оплачивать различные счета и услуги, осуществлять денежные переводы, в том числе на карты людей из списка контактов и так далее.

Недостатки

Есть мнение, что облегчают доступ к счетам для злоумышленников. Банковские приложения в основном "тяжелые", долго загружаются.

Скачать в "Google Play Маркет", AppStore.

Операторы связи

У сотовых операторов, а также у некоторых интернет-провайдеров, есть приложения для мобильных телефонов - "Билайн", МТС, "МегаФон", "Дом.ru” и другие.

Польза

Можно следить за балансом на телефоне в режиме онлайн. Отслеживать трату пакетов услуг по тарифу. Заказать детализацию счета. Оплатить услуги связи. Сменить тариф.

Недостатки

Некоторых пользователей раздражает, что каждый раз, когда нужно войти в программу, требуется введение пароля или получение PIN-кода. Не всегда адекватно показывают баланс и остатки услуг. В некоторых случаях приложения просто "глючат" - неверно определяют геолокацию (важно при нахождении в роуминге), долго думают, прежде чем подключить или отключить услугу.

Скачать в "Google Play Маркет".

Оплата услуг ЖКХ: приложение системы "Город"

Польза

Можно оплатить услуги ЖКХ с мобильного телефона. Удобно вносить показания счетчиков.

Недостатки

У приложения есть проблемы с синхронизацией со "Сбербанком онлайн", из-за этого платеж через это приложение работает не всегда.

Скачать в "Google Play Маркет".

Взаимодействие с госорганами

Приложение сайта "Госуслуги"

Польза

Можно в режиме онлайн заказывать различные документы и справки из государственных органов. Оплачивать налоги. Следить за состоянием счета Пенсионного фонда. Получить информацию о штрафах. Отследить статус исполнения госуслуг. На некоторые госуслуги дается скидка при оплате через сайт. Например, на госпошлину при получении водительских прав.

Недостатки

При восстановления пароля приложение присылает код. Чтобы его посмотреть, надо закрыть страницу и зайти в СМС. Но при этом сворачивается и окно, куда надо забивать код. И все приходится делать по кругу.

Иногда суммы штрафов и налоги отображаются некорректно. Старые штрафы показываются, новые нет. Налоги видно только, когда по ним формируется задолженность и начисляется пеня.

Скачать в "Google Play Маркет".

Приложение Федеральной службы судебных приставов ФССП

Польза

Помогает отслеживать долги по обязательным платежам и штрафы, а также оплачивать задолженность.

Недостатки

Бывает, что суммы штрафов на разных сайтах не совпадают. Или при оплате штрафа на ФССП, он продолжает "висеть" на "Госуслугах". Случается, что некоторые долги не отображаются. Нет пометки о том, можно ли вылететь за границу с имеющимися долгами.

Скачать в "Google Play Маркет", AppStore.

Службы заказа домашней еды — "Грильница", "Бургер Кинг", KFC и другие

Мобильные приложения есть у многих служб доставки еды.

Польза

Удобный заказ еды со смартфона без необходимости идти на сайт службы через браузер.

Недостатки

Бывает, что меню обновляется не оперативно. Не всегда работает оплата картой через приложение. Иногда заказы не принимают, и все равно приходится звонить.

Скачать в "Google Play Маркет".

Аптеки — приложение аптечной сети "Фармкопейка"

Польза

Расположение аптек сети показываются на карте. Можно узнать, есть ли нужное лекарство в наличии в какой-то из них и забронировать его. Есть информация о скидках и акциях.

Недостатки

Пользователи жалуются на навязчивые и неактуальные оповещения, а также на то, что не очень понятна работа бонусной системы через приложение. Еще один минус, хотя он не имеет отношения к разработчикам приложения, - в нем только одна сеть, а не все аптеки. Приложение по всем аптекам есть у "ДубльГиса", но в Барнауле оно пока не работает.

Скачать в "Google Play Маркет".

Объявления, работа — Avito, “Зарплата.ру", Drom.ru и другие

Польза

Помогают находить и размещать информацию о продаже различных товаров и вакансиях. Присылают уведомления о предложениях, которые могут заинтересовать.

Недостатки

Иногда "достают" пользователей неадекватными уведомлениями, "глючат" и не дают разместить информацию.

Скачать в "Google Play Маркет".

Развлечения — приложение сети "Киномир"

Польза

Позволяет получить информацию о сеансах в сети кинотеатров "Киномир" и приобрести билеты онлайн.

Недостатки

Пользователи жалуются, что расписание доступно только на текущий день и покупка билета тоже.

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Отзывы о компаниях — "Фламп"

Польза

Широкая база компаний и отзывов о них. Можно сориентироваться, чего ждать от той или иной фирмы или заведения, увидеть его рейтинг в своей группе.

Недостатки

Сайты отзывов часто подозревают в публикации оплаченных комментариев. И к тому же нужно помнить, что отзывы всегда субъективны.

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Каких приложений Барнаулу не хватает

Приложение, в котором бы содержалась комплексная информация обо всех культурных мероприятиях в городе с возможностью приобрести на них билеты онлайн. Пока есть только "Киномир", где можно узнать лишь о киносеансах. В других "культурных" приложениях типа "Афиши" в Барнауле тоже есть только программа киносеансов.

Приложения для городской благотворительности - в некоторых городах реализованы такие проекты. Через них можно делать отчисления разным благотворительным организациям, договариваться о передаче ненужных вещей.

Приложения популярных продуктовых и хозяйственных магазинов с помощью которых можно было бы заказывать доставку на дом, формировать корзины для самовывоза.

Приложения с подробной картой парковок и свободных парковочных мест в режиме онлайн