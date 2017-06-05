В Барнауле выставят на торги подвал в доме под часами

Предложение внести в прогнозный план приватизации муниципальной собственности на 2017-2019 годы 27 новых объектов недвижимости сформулировала Светлана Фоминых, которые раньше не выставлялись на торги. Их общая площадь — 36,1 тыс кв. метров. Обо всех новых объектах и изменениях в план приватизации можно узнать на сайте администрации Барнаула.

Самый же крупный объект, который депутаты согласились выставить на продажу, чтобы пополнить городской бюджет, — нежилое здание на проспекте Калинина, 116/18 (литер 73) площадью 31,2 тыс. кв метров с земельным участком площадью 35,324 кв. метров. По словам Светланы Фоминых, арендаторами это здание не востребовано.

Предполагается также продать еще и семь помещений в подвалах жилых домов и одного нежилого здания. Два подвала арендуют под офисы, в одном размещено ателье, еще четыре никем не заняты.

При этом подвал в здании по пр. Строителей, 22/ пл. Победы, 4 является частью объекта культурного наследия, включенного в госреестр. Это значит, что собственник объекта будет обязан за свой счет обеспечивать режим содержания части памятника, проводить реставрационные работы и многое другое. Сегодня, как указывают власти города, этот подвал невостребован арендаторами.

Кроме этого, в план включены еще 19 помещений на первых этажах и выше.

Ориентировочный доход от продажи объектов, включенных в прогнозный план приватизации 2 июня барнаульскими депутатами, составит 342,8 млн рублей. В случае, если будет на них спрос.

В 2016 году недвижимость, принадлежавшая Барнаулу, была продана на 75,76 млн рублей, следует из отчета КУМСа. Самым крупным проданным объектом был 4-й этаж здания на проспекте Красноармейский, 58: его купила за 22,5 млн рублей фирма "Стандарт".