Барнаул вошел в топ городов России, где "Игру престолов" смотрели на смартфонах

Во многих городах России, в том числе и в Барнауле, были организованы показы последней серии популярного сериала "Игры престолов" в кинотеатрах, чтобы зрители могли насладиться всеми спецэффектами на большом экране. При этом в пресс-службе "ВымпелКома" (бренд "Билайн") сообщают, что многие любители проекта предпочли смотреть финал сезона на небольших экранах своих смартфонов. В рейтинге городов по активности просмотра сериала с мобильных устройств Барнаул занял 17 место.
Российская премьера заключительной серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась 28 августа. Количество абонентов "Билайн", посмотревших ее со смартфонов, почти в три раза превысило среднее суточное количество абонентов, смотрящих ТВ-контент со своего мобильного устройства.
Около 40% посмотревших все семь серий "Игры престолов" со смартфона – это люди в возрасте от 25-35 лет. Количество уникальных пользователей в этой возрастной категории, посмотревших седьмую серию, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с количеством "смартфонных" зрителей первой серии. На втором месте (почти 24%) – люди в возрасте от 35 до 45 лет, на третьем (около 20%) – зрители от 25 до 28 лет. Количество зрителей мужского пола, посмотревших седьмой сезон, в 2 раза больше, чем женщин.
В топ-10 смартфонов, с которых зрители смотрели сериал, вошли семь моделей iPhone Apple и две Samsung (Galaxy A5 и Galaxy S7), занявшие последние строчки.
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