Барнаул вошел в топ городов России, где "Игру престолов" смотрели на смартфонах

Российская премьера заключительной серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась 28 августа. Количество абонентов "Билайн", посмотревших ее со смартфонов, почти в три раза превысило среднее суточное количество абонентов, смотрящих ТВ-контент со своего мобильного устройства.

Около 40% посмотревших все семь серий "Игры престолов" со смартфона – это люди в возрасте от 25-35 лет. Количество уникальных пользователей в этой возрастной категории, посмотревших седьмую серию, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с количеством "смартфонных" зрителей первой серии. На втором месте (почти 24%) – люди в возрасте от 35 до 45 лет, на третьем (около 20%) – зрители от 25 до 28 лет. Количество зрителей мужского пола, посмотревших седьмой сезон, в 2 раза больше, чем женщин.

В топ-10 смартфонов, с которых зрители смотрели сериал, вошли семь моделей iPhone Apple и две Samsung (Galaxy A5 и Galaxy S7), занявшие последние строчки.