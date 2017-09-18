Барнаул возглавил рейтинг бюджетных городов для осенних путешествий

Барнаул занял первое место в рейтинге самых недорогих столичных городов России, популярных для путешествий этой осенью. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат.
Кроме Барнаула, в топ-10 городов вошли Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орел, Челябинск, Брянск и Ижевск.
Суточный бюджет поездки, в который входят стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обеда в кафе и посещения городского музея в сентябре 2017 года, в этих городах составит от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.
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