Барнаул занял 30-место по качеству работы коммунальщиков

В рейтинге работы коммунальных служб в крупных городах России, Барнаул занял 30 место из 100. Об этом сказано в исследовании сайта Domofond.ru.
Специалисты выяснили, как жители российских городов оценивают работу коммунальных служб. На основе исследования составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов страны. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал Нижневартовск.
Барнаул оказался на 30 месте. По сравнению с прошлым годом Барнаул потерял одну позицию в рейтинге.
Из сибирских городов выше оказался Новосибирск (20 место), Кемерово (21), Новокузнецк (26), Красноярск (27). Хуже всего, согласно опросу, работают коммунальщики Махачкалы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.