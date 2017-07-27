Барнаул занял 30-место по качеству работы коммунальщиков

Специалисты выяснили, как жители российских городов оценивают работу коммунальных служб. На основе исследования составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов страны. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал Нижневартовск.

Барнаул оказался на 30 месте. По сравнению с прошлым годом Барнаул потерял одну позицию в рейтинге.

Из сибирских городов выше оказался Новосибирск (20 место), Кемерово (21), Новокузнецк (26), Красноярск (27). Хуже всего, согласно опросу, работают коммунальщики Махачкалы.