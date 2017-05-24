В Барнауле закончили опрессовку труб по контуру ТЭЦ-3. Когда дадут горячую воду

1 Когда дадут горячую воду?

Сотрудники Сибирской генерирующей компании во время испытаний обнаружили порядка 140 порывов на коммуникациях. Часть из них устранили сразу же, но основной ремонт труб будет проходить с 24 мая по 7 июня. Поэтому горячую воду по контуру ТЭЦ-3 дадут только после проведения ремонта.

В мэрии города рассказали, что большая часть выявленных повреждений (113) выявлены на внутриквартальных сетях. Чтобы своевременно завершить ремонт и вернуть потребителям горячую воду, ремонтные бригады перешли на круглосуточный режим работы.