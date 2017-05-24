В Барнауле закончили опрессовку труб по контуру ТЭЦ-3. Когда дадут горячую воду

24 мая по графику заканчиваются гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Однако включать горячую воду коммунальщики не спешат.
Сотрудники Сибирской генерирующей компании во время испытаний обнаружили порядка 140 порывов на коммуникациях. Часть из них устранили сразу же, но основной ремонт труб будет проходить с 24 мая по 7 июня. Поэтому горячую воду по контуру ТЭЦ-3 дадут только после проведения ремонта.
В мэрии города рассказали, что большая часть выявленных повреждений (113) выявлены на внутриквартальных сетях. Чтобы своевременно завершить ремонт и вернуть потребителям горячую воду, ремонтные бригады перешли на круглосуточный режим работы.
Горячей воды до 7 июня не будет по контуру ТЭЦ-:
- Индустриальный район - в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
- Ленинский район - в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная- А.Петрова до ул.Северо-Западная.
- В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
По контуру ТЭЦ-2 опрессовка и ремонт пройдут с 19 июня по 12 июля.
Контур ТЭЦ-2 находится в границах:
- улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
- в центральной части — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
- В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
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