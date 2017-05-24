В Барнауле закончили опрессовку труб по контуру ТЭЦ-3. Когда дадут горячую воду

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Сегодня, 17:17.
Потребитель

24 мая по графику заканчиваются гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Однако включать горячую воду коммунальщики не спешат.

Ремонт труб.
Ремонт труб. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
1 Когда дадут горячую воду?

Сотрудники Сибирской генерирующей компании  во время испытаний обнаружили порядка 140 порывов на коммуникациях. Часть из них устранили сразу же, но основной ремонт труб будет проходить с 24 мая по 7 июня. Поэтому горячую воду по контуру ТЭЦ-3 дадут только после проведения ремонта.

В мэрии города рассказали, что большая часть выявленных повреждений (113) выявлены на внутриквартальных сетях. Чтобы своевременно завершить ремонт и вернуть потребителям горячую воду, ремонтные бригады перешли на круглосуточный режим работы. 

2 Какая часть города попадает в контур ТЭЦ-3?

Горячей воды до 7 июня не будет по контуру ТЭЦ-:

  • Индустриальный район - в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
  • Ленинский район - в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная- А.Петрова до ул.Северо-Западная.
  • В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
3 Когда отключат воду по контуру ТЭЦ-2?

По контуру ТЭЦ-2 опрессовка и ремонт пройдут с 19 июня по 12 июля.

4 Каккая часть Барнаула находится в контуре ТЭЦ-2?

Контур ТЭЦ-2 находится в границах:

  • улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
  • проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
  • Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
  • в центральной части — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
  • В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
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