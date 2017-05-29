Барнаулец до смерти избил пассажира, который не уступил бабушке место в автобусе

По версии краевой прокуратуры, в марте 2017 года обвиняемый в автобусе услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине. Парень уступать не собирался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако этого не произошло.

Разгневанный таким поведением мужчина вышел вслед за парнем на одной из остановок общественного транспорта. Между ними продолжился конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес два удара по лицу молодому человеку. Парень погиб от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.