Барнаулец душил ребёнка, держа его за шею на весу

55-летнего барнаульца осудили за угрозу убийством в отношении несовершеннолетнего. Мужчина душил маленького мальчика, сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, 20 марта 2017 года дети играли во дворе. У одного из них в руках находилась деревянная палка, которой он стучал по льду. В это время к одному из мальчиков подошел горожанин, схватил его руками за шею и стал душить, поднял ребенка над землей. Он также кричал, что задушит его. Мужчина поцарапал правую щеку несовершеннолетнему и нанес один удар по его ноге.
В судебном заседании осужденный свою вину признал частично и пояснил, что окна его квартиры находятся на уровне земли, и когда он находился дома с внуком, он слышал, как кто-то два раза ударил в окно. Тогда он вышел на улицу, где увидел двух мальчиков, один из них убежал, а второй пытался залезть на снежную горку. Стоя с ним рядом, он лишь взял его за куртку и потряс, спрашивая о том, кто стучал в окно, а убийством якобы не угрожал.
Несмотря на позицию подсудимого, доказательств, собранных органом предварительного расследования, хватило суду для признания его виновным и назначения наказания в виде 240 часов обязательных работ.
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