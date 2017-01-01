Барнаулец испортил свадьбу и отправился за это в тюрьму

Жителя Барнаула осудили на 4 года и 10 месяцев колонии строго режима за то, что он обманул молодоженов. Мошенник пообещал организовать банкет, но на деле даже не собирался организовывать застолье.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, к фигуранту дела с просьбой организовать банкет обратилась невеста. Она думала, что мужчина работает в одном из городских кафе. Тот согласился взять на себя эту миссию. Стороны заключили договор.
За день до торжества молодожены поехали посмотреть, как идет подготовка банкета. Но их ждал неприятный сюрприз: указанного в договоре здания попросту не существует. Также выяснилось, что лже-организатор банкета уже не работал в каком-либо заведении.
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