Барнаулец испортил свадьбу и отправился за это в тюрьму

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, к фигуранту дела с просьбой организовать банкет обратилась невеста. Она думала, что мужчина работает в одном из городских кафе. Тот согласился взять на себя эту миссию. Стороны заключили договор.

За день до торжества молодожены поехали посмотреть, как идет подготовка банкета. Но их ждал неприятный сюрприз: указанного в договоре здания попросту не существует. Также выяснилось, что лже-организатор банкета уже не работал в каком-либо заведении.