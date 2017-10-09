Барнаулец из мести поджег домик сожительницы на турбазе

Полицейские Шебалинского района Республики Алтай задержали 40-летнего жителя Барнаула, которого обвиняют в поджоге дома сожительницы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, неизвестные подожгли домик на территории туристической базы в 4 километрах от села Мыюта в Шебалинском районе. Дом сгорел полностью.
Сотрудники следственно-оперативной группы установили причастность к преступлению 40-летнего жителя Барнаула, который проживал на территории турбазы. Его доставили в полицию, где он сознался в поджоге. Полицейским барнаулец пояснил, что поссорился со своей сожительницей — владелицей турбазы "Малиновый остров". Желая отомстить сожительнице, мужчина облил строение бензином и поджог. Сейчас сумма причиненного ущерба устанавливается, проводится проверка.
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