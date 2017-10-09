Барнаулец из мести поджег домик сожительницы на турбазе

По данным полиции, неизвестные подожгли домик на территории туристической базы в 4 километрах от села Мыюта в Шебалинском районе. Дом сгорел полностью.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили причастность к преступлению 40-летнего жителя Барнаула, который проживал на территории турбазы. Его доставили в полицию, где он сознался в поджоге. Полицейским барнаулец пояснил, что поссорился со своей сожительницей — владелицей турбазы "Малиновый остров". Желая отомстить сожительнице, мужчина облил строение бензином и поджог. Сейчас сумма причиненного ущерба устанавливается, проводится проверка.