Барнаулец избивал и душил пенсионера ради 500 рублей

По данным следствия, в августе 2017 года пьяный обвиняемый совместно с неустановленным лицом решили ограбить пенсионера. Они пришли к нему во двор, где один из мужчин ударил кулаком по лицу пожилого человека, а затем затащили в дом и жестоко избили. Желая сломить сопротивление пенсионера, обвиняемый, взяв лежащий в комнате пакет, стал душить его. Затем мужчина сорвал штору и продолжил душить несчастного ею. В итоге, испугавшись за свою жизнь, пенсионер отдал мучиьтелям 500 рублей, после чего они скрылись с места происшествия.

Одного из извергов удалось найти и поймать. Его будут судить за разбой с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.