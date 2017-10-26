Барнаулец избивал и душил пенсионера ради 500 рублей

Прокуратура Барнаула направила в суд дело в отношении мужчины, который напал на пенсионера. Ради 500 рублей он мучил пожилого человека, бил его и душил вместе с напарником.
По данным следствия, в августе 2017 года пьяный обвиняемый совместно с неустановленным лицом решили ограбить пенсионера. Они пришли к нему во двор, где один из мужчин ударил кулаком по лицу пожилого человека, а затем затащили в дом и жестоко избили. Желая сломить сопротивление пенсионера, обвиняемый, взяв лежащий в комнате пакет, стал душить его. Затем мужчина сорвал штору и продолжил душить несчастного ею. В итоге, испугавшись за свою жизнь, пенсионер отдал мучиьтелям 500 рублей, после чего они скрылись с места происшествия.
Одного из извергов удалось найти и поймать. Его будут судить за разбой с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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