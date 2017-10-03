Барнаулец кипятил боеприпасы от гранатомёта в тазу

Напомним, в апреле 2017 года мужчина нашел на улице у мусорного контейнера 10 боеприпасов к автоматическому станковому гранатомету, которые унес домой и стал хранить. Его жена обнаружила их в старой стиральной машинке, но приняла их за ролики от транспортера.

В мае между мужчиной и членами его семьи произошел конфликт, в ходе которого он стал угрожать им боеприпасами. Женщины вызвали сотрудников полиции. Пенсионер пояснил, что нашел на свалке на пустыре пакет, в котором находились магазин от автомата и 10 выстрелов для автоматического гранатомета. Несмотря на то, что два года назад он уже был осужден за аналогичное деяние, мужчина утверждал, что взял боеприпасы, чтобы их не нашли дети и собирался их уничтожить. Однако он почему-то не торопился с этим и продолжал хранить опасные предметы дома несколько месяцев.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Его осудили на год и 4 месяца лишения свободы.