Бывшего силовика из Барнаула обязали вернуть незаконно полученную пенсию за несколько лет

Несколько лет назад житель Барнаула Ф. обратился за назначением пенсии в Пенсионный фонд РФ, следует из решения Алтайского краевого суда. Однако в заявлении он не упомянул, что уже получает пенсию за выслугу лет от МВД — она была назначена ему пожизненно. И даже наоборот: указал, что до сего времени пенсия от другого ведомства ему не назначалась.

При этом он представил в фонд только одну из своих трудовых книжек, в которой были сведения лишь о его педагогическом стаже. То есть Ф., по сути, обманув ПФР, несколько лет получал одновременно две пенсии.

Между тем по закону людям, отслужившим в органах внутренних дел, устанавливается только одна пенсия — по их выбору. Либо по линии МВД, либо от ПФР.

Когда сотрудники Пенсионного фонда России готовились к выплатам в январе 2017года пенсионерам "медведевских" 5 тыс. рублей, они сверили информационные базы всех получателей пенсий по линии ПФР и МВД. Тогда-то и всплыла эта история.

В итоге за несколько лет барнаульцу переплатили более почти 594 тыс. рублей. Когда сотрудник ПФР сказал ему, что деньги надо вернуть, тот отказался, заявив, что больше пенсию от Пенсионного фонда не получает и вообще — нет никакой переплаты. Тогда ПФ обратился в суд, где и добился своего. Суд вынес решение взыскать с гражданина не только всю сумму переплаты пенсии, но и судебные расходы — 9 тыс. рублей.

На суде пенсионер заявил, что срок исковой давности пропущен, что с него можно взыскать деньги не более чем за три года (а судя по материалам процесса, пенсию по линии ПФР он получал четыре-пять лет).

Между тем, гражданин по закону обязан предоставлять достоверные сведения в ПФР, и за эту достоверность несет ответственность, указал краевой суд. Если же сведения недостоверные, значит, гражданин злоупотребил правом и обязан возместить ущерб. Излишне выплаченная пенсия, связанная с недобросовестностью пенсионера, рассматривается как неосновательное обогащение и подлежат взысканию.

При этом пенсия не является повременным платежом (платой за что-либо), а представляет собой ежемесячную денежную выплату в целях компенсации застрахованным лицам зарплаты и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими, в том числе в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости. То есть срок исковой давности в три года, который распространяется, скажем, на коммунальные платежи, здесь не применим.

Из решения

Алтайского краевого суда: