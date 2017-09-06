Барнаулец незаконно ввозил из-за границы "инъекции красоты"

СУ СКР по Алтайскому краю сообщает, что с декабря 2015 по март 2016 года обвиняемый ввозил на территорию РФ с азиатских и европейских стран незарегистрированные и не прошедшие клинические испытания на безопасность в России лекарственные средства, содержащие ботулотоксин, лидокаин, гиалуроновую кислоту и гидролизат плаценты человека.

Препараты он сбывал представителям сферы индустрии красоты на территории Алтайского края и в других субъектах, рекламируя их на своем сайте. Всего барнаулец ввез товара на сумму около 2 млн рублей.

Следователи совместно с оперативниками ОЭБ и ПК ГУВД по Алтайскому краю проведели масштабные обыски по 15 адресам, в том числе по месту жительства и работы обвиняемого и в ряде салонов красоты. Правоохранители изъяли документы, около 700 лекарственных препаратов 33-х наименований, деньги, банковские карты.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.