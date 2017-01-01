Барнаулец обокрал квартиру, пока её хозяева запускали новогодний салют

В Барнауле направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в покушении на хищение имущества с причинением значительного ущерба. Горожанин обокрал квартиру, когда ее хозяева запускали новогодний салют.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора района Анастасия Карпова, в канун Нового года обвиняемый зашел погреться в подъезд многоквартирного дома, в котором встретил семью, спускавшуюся на улицу, чтобы запустить салют. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина зашел в квартиру, дверь в которую собственники посчитали не нужным закрыть, и похитил имущество. Однако довести свои преступные действия до конца обвиняемый не смог, поскольку на обратном пути встретил потерпевшую, которая узнала в похищенном свои дамские сумочки. Супруг потерпевшей задержал мужчину.
Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Поскольку мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, следующий Новый год ему придется встречать в местах лишения свободы.
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