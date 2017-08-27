Барнаулец оборудовал "космомобиль" для новорожденной дочери

Житель Барнаула забрал свою жену из роддома на необычном транспорте, сообщает паблик "Барнаул 22".
"Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22.
"Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22.
"Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22.
"Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22.
Мужчина украсил грузовик разноцветными шарами и большим плюшевым медведем. На месте прицепа он создал платформу с подарками, шампанским и аудиосистемой. Сам автор назвал необычный транспорт "Космомобилем для новой жительницы нашей планеты".
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