Барнаулец оборудовал "космомобиль" для новорожденной дочери

"Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22. "Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22. "Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22. "Космомобиль". Фото: Мария Дубровская-Будко в vk.com/barneos22.

Мужчина украсил грузовик разноцветными шарами и большим плюшевым медведем. На месте прицепа он создал платформу с подарками, шампанским и аудиосистемой. Сам автор назвал необычный транспорт "Космомобилем для новой жительницы нашей планеты".