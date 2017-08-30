Барнаулец ограбил отдел микрозаймов и уехал жить на дачу

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в середине августа 32-летний мужчина пошел в организацию оформить кредит. Он вспомнил, что имеет просроченную задолженность и предположил, что ему откажут, а потому решил отнять деньги.

Войдя в помещение, он достал нож и направил на кассира. Получив наличные, мужчины скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. После этого мужчина предпринял меры конспирации: избавился от одежды и уехал на дачу, где жил несколько дней.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания.