Барнаулец ограбил отдел микрозаймов и уехал жить на дачу

Сотрудники полиции Барнаула задержали злоумышленника, который с ножом ограбил организацию микрозаймов. Мужчине грозит лишения свободы на срок до 8 лет.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в середине августа 32-летний мужчина пошел в организацию оформить кредит. Он вспомнил, что имеет просроченную задолженность и предположил, что ему откажут, а потому решил отнять деньги.
Войдя в помещение, он достал нож и направил на кассира. Получив наличные, мужчины скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. После этого мужчина предпринял меры конспирации: избавился от одежды и уехал на дачу, где жил несколько дней.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания.
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