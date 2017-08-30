Барнаулец ограбил отдел микрозаймов и уехал жить на дачу

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Сегодня, 11:24.
Происшествия

Сотрудники полиции Барнаула задержали злоумышленника, который с ножом ограбил организацию микрозаймов. Мужчине грозит лишения свободы на срок до 8 лет.

Перед тем, как взять микрозайм, трезво подсчитайте, сколько придется возвращать.
Перед тем, как взять микрозайм, трезво подсчитайте, сколько придется возвращать. Фото из архива редакции.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в середине августа 32-летний мужчина пошел в организацию оформить кредит. Он вспомнил, что имеет просроченную задолженность и предположил, что ему откажут, а потому решил отнять деньги.

Войдя в помещение, он достал нож и направил на кассира. Получив наличные, мужчины скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. После этого мужчина предпринял меры конспирации: избавился от одежды и уехал на дачу, где жил несколько дней.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания.

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