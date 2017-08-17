Барнаулец разбил плантацию конопли в своей квартире

Как установили следствие и суд, еще в 2013 году подсудимый приобрел в интернете семена конопли. Для своих агрономических экспериментов он организовал инкубатор прямо на кухне. Посадки "Мичурин" оснастил лампами, вентиляторами и вытяжкой. По данным прокуратуры, у него взошли не менее 7 растений. Свой урожай он измельчал, сушил и продавал по цене 500 рублей за грамм.

Поймать коноплевода удалось только в апреле 2017 года. Новость о незаконной деятельности молодого человека стала полной неожиданностью для родственников. Парень исключительно положительно характеризуется, готовится стать отцом.