Барнаулец разбил плантацию конопли в своей квартире

В Барнауле приговорили 28-летнего коноплевода-любителя к 6 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Мужчина выращивал коноплю в своей квартире и продавал её наркоманам.
Как установили следствие и суд, еще в 2013 году подсудимый приобрел в интернете семена конопли. Для своих агрономических экспериментов он организовал инкубатор прямо на кухне. Посадки "Мичурин" оснастил лампами, вентиляторами и вытяжкой. По данным прокуратуры, у него взошли не менее 7 растений. Свой урожай он измельчал, сушил и продавал по цене 500 рублей за грамм.
Поймать коноплевода удалось только в апреле 2017 года. Новость о незаконной деятельности молодого человека стала полной неожиданностью для родственников. Парень исключительно положительно характеризуется, готовится стать отцом.
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