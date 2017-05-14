Барнаулец перелез через балкон, чтобы убить любовника бывшей жены

В Барнауле осудили мужчину, который зарезал нового мужчину своей бывшей жены.
Как сообщает краевая прокуратура, в июле 2015 года подсудимый залез через балкон в квартиру к мужчине, с которым встречалась его бывшая супруга. После этого ревнивый экс-супруг нанес 9 ударов ножом сопернику. Потерпевший скончался.
Индустриальный суд Барнаула приговорил нападавшего к 9 годам колонии строгого режима.
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