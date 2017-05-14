Барнаулец перелез через балкон, чтобы убить любовника бывшей жены

Как сообщает краевая прокуратура, в июле 2015 года подсудимый залез через балкон в квартиру к мужчине, с которым встречалась его бывшая супруга. После этого ревнивый экс-супруг нанес 9 ударов ножом сопернику. Потерпевший скончался.

Индустриальный суд Барнаула приговорил нападавшего к 9 годам колонии строгого режима.