Барнаулец пытался задушить водителя такси, чтобы угнать автомобиль

В Барнауле осудили местного жителя, который пытался задушить водителя такси и угнать его машину. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что в один из декабрьских вечеров прошлого года барнаулец сел в автомобиль такси и попросил довезти его до улицы Горской. Подъехав к указанному месту, водитель остановился, а пассажир, накинув на шею водителя веревку, стал тянуть ее на себя, пытаясь задушить его. Потерпевший стал сопротивляться, сползать по сидению вниз. Освободившись от веревки, водитель выбрался из автомобиля и убежал. А пассажир пересел на водительское место и уехал.
Сотрудники полиции нашли автомобиль и вернули его владельцу. Но хозяину машины пришлось менять замки и делать новые ключи, так как старые не нашли.
На суде обвиняемый частично признал свою вину и извинился перед водителем. Подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы, выплате материального ущерба в размере 9 тысяч рублей, и морального ущерба в 200 тысяч.
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