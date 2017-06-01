Барнаулец пытался задушить водителя такси, чтобы угнать автомобиль

Суд установил, что в один из декабрьских вечеров прошлого года барнаулец сел в автомобиль такси и попросил довезти его до улицы Горской. Подъехав к указанному месту, водитель остановился, а пассажир, накинув на шею водителя веревку, стал тянуть ее на себя, пытаясь задушить его. Потерпевший стал сопротивляться, сползать по сидению вниз. Освободившись от веревки, водитель выбрался из автомобиля и убежал. А пассажир пересел на водительское место и уехал.

Сотрудники полиции нашли автомобиль и вернули его владельцу. Но хозяину машины пришлось менять замки и делать новые ключи, так как старые не нашли.

На суде обвиняемый частично признал свою вину и извинился перед водителем. Подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы, выплате материального ущерба в размере 9 тысяч рублей, и морального ущерба в 200 тысяч.