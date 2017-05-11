Барнаулец погиб в ДТП, прокатившись на капоте машины

По данным краевой прокуратуры, ночью 10 марта 2017 года горожанин сел за руль чужого автомобиля, чтобы прокатить на капоте собутыльника.

Осужденный поехал по пустынной улице и развил скорость около 90 км/ч. Не справившись с управлением, он выехал на обочину и столкнулся с деревом. Потерпевший упал с капота и, получив множественные травмы, скончался на месте.

В ходе расследования выяснилось, что водитель ранее отбывал наказание за умышленное убийство. С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.

Срок по лишению прав начнет исчисляться после освобождения мужчины из колонии.