Барнаулец погиб в ДТП, прокатившись на капоте машины

В Барнауле осудили местного жителя за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина сел за руль чужого автомобиля и прокатил на капоте такого же пьяного знакомого, который погиб в результате ДТП.
По данным краевой прокуратуры, ночью 10 марта 2017 года горожанин сел за руль чужого автомобиля, чтобы прокатить на капоте собутыльника.
Осужденный поехал по пустынной улице и развил скорость около 90 км/ч. Не справившись с управлением, он выехал на обочину и столкнулся с деревом. Потерпевший упал с капота и, получив множественные травмы, скончался на месте.
В ходе расследования выяснилось, что водитель ранее отбывал наказание за умышленное убийство. С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.
Срок по лишению прав начнет исчисляться после освобождения мужчины из колонии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.