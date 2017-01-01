Барнаулец получил компенсацию за падение в трамвае из-за ДТП

По данным краевой прокуратуры, 18 апреля 2016 года в 8.30 водитель Renault Logan при повороте c ул. Северо-Западной налево на ул. Смирнова не предоставил преимущество трамваю, двигавшемуся в попутном направлении и врезался в него. Водителю автомобиля назначили наказание в виде лишения права управления сроком на 1,5 года.

Владельцы автомобилей солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате столкновения транспортных средств третьим лицам. С транспортного предприятия и водителя автомобиля в солидарном порядке взыскали компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.