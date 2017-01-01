Барнаулец получил компенсацию за падение в трамвае из-за ДТП

В Барнауле удовлетворили иск пассажира электротранспорта, который получил травму из-за столкновения легкового автомобиля с трамваем. Суд взыскал компенсацию и с транспортного предприятия, и с владельца авто.
По данным краевой прокуратуры, 18 апреля 2016 года в 8.30 водитель Renault Logan при повороте c ул. Северо-Западной налево на ул. Смирнова не предоставил преимущество трамваю, двигавшемуся в попутном направлении и врезался в него. Водителю автомобиля назначили наказание в виде лишения права управления сроком на 1,5 года.
Владельцы автомобилей солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате столкновения транспортных средств третьим лицам. С транспортного предприятия и водителя автомобиля в солидарном порядке взыскали компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
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