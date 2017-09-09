Барнаулец из любопытства попробовал найденные в лесу наркотики и заработал срок

Барнаульца осудили за хранение наркотиков в крупном размере, которые он нашел на улице. Мужчина из любопытства решил попробовать содержимое пакетика, чтобы узнать, что с ним произойдет.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, мужчина прогуливался по лесу в Бобровой Заимке и нашел пакетики с белым веществом. Он понял, что это наркотики, и решил попробовать содержимое одного из пакетиков, чтоб проверить, как это на него подействует. Сначала он осторожно лизнул порошок, но ничего не случилось. Тогда он взял и высыпал весь пакетик себе в рот. Дальнейшие события мужчина не помнит, так как потерял сознание. Очнулся он в больнице.
Оказалось, что на лежащего на земле неудавшегося наркомана наткнулся другой мужчина, гулявший по лесу с собакой. Он понял, что человеку стало плохо и вызвал "скорую". Барнаульца госпитализировали с диагнозом "острая интоксикация". В поисках документов, удостоверяющих личность, медики обшарили карманы одежды пациента и обнаружили те самые злополучные пакетики. Они обратились в полицию, и против мужчины завели уголовное дело.
На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и просил прощения за свое поведение. Ему было очень неловко за произошедшее. Суд решил, что его исправление возможно без реального заключения, и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
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