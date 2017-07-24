Барнаулец потерял гараж вместе с автомобилем

В Барнауле у местного жителя из кооператива на улице Энтузиастов пропал гараж с автомобилем внутри. Об этом он сам сообщил в группе Barnaul22.
"Там давно собирались вывозить гаражи, но вывезли без моего уведомления. К кому теперь обращаться, куда идти, где искать гараж? Машину, думаю, через ГАИ можно найти, но как быть с гаражом? Ведь на него, кроме расписки прошлого владельца, ничего нет", — спрашивает барнаулец.
По данным портала "Недвижимость Алтай", это произошло в квартале 2033 (ул.Энтузиастов/ул.Попова). В конце прошлого года компания "Барнаулкапстрой" выявила там около 900 гаражей, которые расположены без разрешительных документов. Собственникам рекомендовали вывезти объекты.
По словам горожан, похожий случай произошел несколько лет назад в районе ул. С.Ускова: гараж вывезли вместе с его содержимым, но автомобиля там не было. Однако позже гараж так и не нашли.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.