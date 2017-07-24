Барнаулец потерял гараж вместе с автомобилем

"Там давно собирались вывозить гаражи, но вывезли без моего уведомления. К кому теперь обращаться, куда идти, где искать гараж? Машину, думаю, через ГАИ можно найти, но как быть с гаражом? Ведь на него, кроме расписки прошлого владельца, ничего нет", — спрашивает барнаулец.

По данным портала "Недвижимость Алтай", это произошло в квартале 2033 (ул.Энтузиастов/ул.Попова). В конце прошлого года компания "Барнаулкапстрой" выявила там около 900 гаражей, которые расположены без разрешительных документов. Собственникам рекомендовали вывезти объекты.

По словам горожан, похожий случай произошел несколько лет назад в районе ул. С.Ускова: гараж вывезли вместе с его содержимым, но автомобиля там не было. Однако позже гараж так и не нашли.