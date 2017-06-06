Барнаулец потерял около 150 тысяч рублей на поддельных торгах

По данным полиции, 42-летнему жителю краевой столицы позвонили неизвестные и представились сотрудниками одной из крупных компаний, и предложили не выходя из дома заработать деньги. Мужчине сказали, что он может поучаствовать в торгах на бирже ценных бумаг. Барнаулец согласился. Чтобы принять участие, он перевел более 60 000 рублей на свой аккаунт в социальной сети, установил на компьютер специальную программу и ввел персональные данные своей кредитной карты. Уже вскоре ему перезвонили и сказали, что он выиграл крупную сумму денег. Для ее получения потребовали перевести еще более 50 000 рублей. Что и сделал мужчина. В итоге мошенники завладели более 140 000 рублей.

После этого мужчина понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию. Сейчас сотрудники полиции ищут мошенников. Им грозит до пяти лет лишения свободы.