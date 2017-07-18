Барнаулец потратил в магазинах города чужие 170 тысяч рублей

В Барнауле полицейские задержали молодого человека, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Парень успел потратить более 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого МВД.
Злоумышленника нашли после обращения потерпевшего в полицию. В момент задержания у парня было при себе 4 тысячи рублей.
По предварительным данным, он незаконно пользовался чужой банковской картой, чтобы совершать покупки в магазинах.
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