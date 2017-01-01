Барнаулец пожаловался на первоклассника, который избивает своих сверстников в школе

Согласно ч. 4 ст. 43 Закона "Об образовании в РФ" за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Но ч. 8 этой же статьи предусматривает исключение, согласно которому за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.