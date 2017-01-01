Барнаулец пожаловался на первоклассника, который избивает своих сверстников в школе

В редакцию altapress.ru анонимно обратился читатель с жалобой на ребенка-хулигана из первого класса. По сведениям обратившегося, мальчик избил уже пятерых человек. "Можно ли как-то поспособствовать тому, чтобы этого хулигана перевели в другой класс или школу? Сколько нужно подписей родителей?", — спросил читатель.
Altapress.ru обратился за разъяснением к юристу.
Андрей Сандаковский,
главный юрисконсульт ООО "Юрисдело":
Согласно ч. 4 ст. 43 Закона "Об образовании в РФ" за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Но ч. 8 этой же статьи предусматривает исключение, согласно которому за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Таким образом, даже за неоднократные нарушения ребенка, не достигшего возраста 15 лет, отчислить нельзя. Стоит обратить внимание классного руководителя на данного хулигана, который может поработать с его родителями, органами ПДН и опеки. Возможно, если к делу подключатся органы полиции по делам несовершеннолетних, поставят его на спецучет, то под давлением общественности его переведут в специальную школу.
- В Новосибирске агрессивный первоклассник терроризирует учителей и одноклассников
- Профессиональные психологи научат российских учителей общаться со школьниками
- На Алтае подростки продали украденный телефон и потратили деньги на компьютерные игры
- На Алтае начался суд над педагогами погибшего школьника Данила Ченцова
- На Алтае школьник скончался после того, как ему стало плохо в автобусе
- Сюжет: Задай вопрос
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.