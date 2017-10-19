Барнаулец прикинулся сотрудником ФСБ и обманом заполучил 110 тысяч рублей

Мужчина под видом сотрудника ФСБ и других силовых ведомств рассказывал людям, что способен оказывать услуги по разрешению проблемных вопросов, связанных с финансовыми спорами. Взамен он просил деньги, которые предназначались якобы для сотрудников ФСБ и МВД, имеющих возможность ускорить решение возникающих проблем.

На самом деле мужчина никогда не был связан с ФСБ России и другими правоохранительными органами. Несколько лет назад его уволили из Управления Судебного департамента в Алтайском крае.

Потерпевшими от его незаконной деятельности стали два человека. Общая сумма собранных мужчиной средств составила более 110 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в значительном размере. Расследование продолжается.

В случае, если вам станут известны похожие факты, УФСБ России по Алтайскому краю просит сообщать об этом по телефону доверия 8 (3852) 63-81-55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.