Барнаулец прикинулся сотрудником ФСБ и обманом заполучил 110 тысяч рублей

В Барнауле 33-летний мужчина прикидывался сотрудником ФСБ и выманивал у жителей деньги. Ему удалось успешно обмануть двоих человек.
Мужчина под видом сотрудника ФСБ и других силовых ведомств рассказывал людям, что способен оказывать услуги по разрешению проблемных вопросов, связанных с финансовыми спорами. Взамен он просил деньги, которые предназначались якобы для сотрудников ФСБ и МВД, имеющих возможность ускорить решение возникающих проблем.
На самом деле мужчина никогда не был связан с ФСБ России и другими правоохранительными органами. Несколько лет назад его уволили из Управления Судебного департамента в Алтайском крае.
Потерпевшими от его незаконной деятельности стали два человека. Общая сумма собранных мужчиной средств составила более 110 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в значительном размере. Расследование продолжается.
В случае, если вам станут известны похожие факты, УФСБ России по Алтайскому краю просит сообщать об этом по телефону доверия 8 (3852) 63-81-55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.