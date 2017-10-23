Барнаулец за 4 миллиона приобрел самолет обанкротившейся авиакомпании

Начальная цена контракта составляла 5,37 млн. Другие пять самолетов так и не продали.

До этого из восьми самолетов "Томск Авиа" реализовали два — Ан-24 (за 5,24 млн рублей) и Ан-26 (3,15 млн). Затем на торги выставили еще шесть — четыре Ан-24 и два Ан-26. Общая стоимость лотов составила 19,72 млн рублей.

Компании осталось продать три Ан-24 и два Ан-26. Покупатели не нашлись также на объект незавершенного строительства в поселке Аэропорт, взлетно-посадочную полосу села Северное (Новосибирская область) и нежилое здание в Колпашево.

Компанию "Томск Авиа" признали банкротом в марте 2016 года. В отношении нее ввели конкурсное производство и начали реализацию имущества для погашения долгов.