Барнаулец за 4 миллиона приобрел самолет обанкротившейся авиакомпании

Барнаулец Илья Бовкуш выкупил один из шести самолетов обанкротившейся авиакомпании "Томск Авиа". Как сообщает портал "ВТомске", Ан-24 обошелся мужчине в 4,18 млн рублей.
Начальная цена контракта составляла 5,37 млн. Другие пять самолетов так и не продали.
До этого из восьми самолетов "Томск Авиа" реализовали два — Ан-24 (за 5,24 млн рублей) и Ан-26 (3,15 млн). Затем на торги выставили еще шесть — четыре Ан-24 и два Ан-26. Общая стоимость лотов составила 19,72 млн рублей.
Компании осталось продать три Ан-24 и два Ан-26. Покупатели не нашлись также на объект незавершенного строительства в поселке Аэропорт, взлетно-посадочную полосу села Северное (Новосибирская область) и нежилое здание в Колпашево.
Компанию "Томск Авиа" признали банкротом в марте 2016 года. В отношении нее ввели конкурсное производство и начали реализацию имущества для погашения долгов.
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