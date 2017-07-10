Барнаулец просил свою мать бросить пить и случайно убил её

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Сегодня, 20:48.
Происшествия

В Барнауле осудили местного жителя, который по неосторожности убил свою мать. Женщина скончалась от переломов ребер, травмы грудной клетки и травматического шока, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото: altapress.ru.

Суд установил, что погибшая женщина злоупотребляла алкоголем, пока её муж был в командировках. Её регулярно проведал сын, который переживал за мать.

В сентябре прошлого года по просьбе бабушки парень пришел к матери и, увидев, что она пьяна, стал высказывать претензии и просить перестать пить. При этом он несколько раз толкал мать, от чего она падала и ударялась о мебель. После ухода сына женщина закрыла за ним дверь. Приехав вечером, сын обнаружил труп матери.

Эксперты установили, что смерть наступила вследствие закрытой тупой травмы грудной клетки в виде множественных переломов ребер, осложнившейся развитием травматического шока.

За причинение смерти по неосторожности суд назначил молодому человеку 1 год 10 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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