Барнаулец провалился в люк напротив приемной Медведева и представительства МИДа.

Горожанин рассказал altapress.ru, что "ушел под землю" 18 февраля, средь бела дня, прямо напротив приёмной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, представительства МИДа, "под самым носом" у Алтайского государственного медуниверситета и рядом с храмом Святого Николая Угодника. Мужчина шел от остановки по четной стороне проспекта Ленина (около АлтГМУ).

"Просто пошёл по тротуару к пешеходному переходу, по ровному, слегка припорошенному свежим снегом тротуару и... хрясь, очнулся, а я уже там! Даже испугаться не успел. По плечи ушёл. Ушёл бы даже и глубже, но вовремя развел в стороны руки", — рассказал Виталий.



После происшествия он отправился в травмпункт, где специалисты сделали рентген и сообщили, что серьезных повреждений нет. Виталий легко "отделался" гематомой на правой голени".

Сейчас мужчина немного прихрамывает на правую ногу и пока думает над возмещением ущерба.

"Правда, чудо что не покалечился и ещё большее чудо, что в такую ситуацию можно попасть в центре города!", — удивляется барнаулец.

Напомним, в Барнауле утром 24 ноября, по пути в детский сад №213, мама с дочерью упали в люк тепловой камеры. Он был открыт и припорошен сверху снегом. Выбраться им помогли заведующая детским садом Татьяна Соколова, другие родители и дедушка пострадавшей девочки.