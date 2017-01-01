Барнаулец провалился в люк напротив приемной Медведева и представительства МИДа.

Житель Барнаула Виталий Жихров провалился в люк в самом центре краевой столицы. Мужчина рассказал altapress.ru, что ему чудом удалось избежать серьезных травм.
Горожанин рассказал altapress.ru, что "ушел под землю" 18 февраля, средь бела дня, прямо напротив приёмной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, представительства МИДа, "под самым носом" у Алтайского государственного медуниверситета и рядом с храмом Святого Николая Угодника. Мужчина шел от остановки по четной стороне проспекта Ленина (около АлтГМУ).
"Просто пошёл по тротуару к пешеходному переходу, по ровному, слегка припорошенному свежим снегом тротуару и... хрясь, очнулся, а я уже там! Даже испугаться не успел. По плечи ушёл. Ушёл бы даже и глубже, но вовремя развел в стороны руки", — рассказал Виталий.
После происшествия он отправился в травмпункт, где специалисты сделали рентген и сообщили, что серьезных повреждений нет. Виталий легко "отделался" гематомой на правой голени".
Сейчас мужчина немного прихрамывает на правую ногу и пока думает над возмещением ущерба.
"Правда, чудо что не покалечился и ещё большее чудо, что в такую ситуацию можно попасть в центре города!", — удивляется барнаулец.
Напомним, в Барнауле утром 24 ноября, по пути в детский сад №213, мама с дочерью упали в люк тепловой камеры. Он был открыт и припорошен сверху снегом. Выбраться им помогли заведующая детским садом Татьяна Соколова, другие родители и дедушка пострадавшей девочки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.