Барнаулец сломал челюсть соседу, который разбил стекло в его машине

Барнаульца чуть не осудили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчина ударил ногой в лицо соседа, который разбил стекло в его авто.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, мужчина обнаружил, что у его авто разбито стекло, а рядом лежит бутылка. Он предположил, что это могли сделать соседи, которые злоупотребляли спиртным. Горожанин зашёл к ним и спросил напрямую, причастны ли они к порче его машины. Соседи сознались, что в пьяном угаре выкинули из окна бутылку и случайно попали по автомобилю. Ущерб они пообещали возместить.
Через некоторое время мужчина увидел, как его сосед выходит из подъезда с огромными баулами. Он решил, что тот намерен съехать с квартиры, не заплатив ему за разбитое стекло. Разозлившись, мужчина подскочил к соседу и ударил его ногой в лицо, сломав тому челюсть.
На суде соседи помирились, а несдержанный барнаулец оплатил лечение пострадавшему. От компенсации за разбитое стекло ему пришлось отказаться. Дело прекратили по примирению сторон.
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