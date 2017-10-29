Барнаулец сломал челюсть соседу, который разбил стекло в его машине

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, мужчина обнаружил, что у его авто разбито стекло, а рядом лежит бутылка. Он предположил, что это могли сделать соседи, которые злоупотребляли спиртным. Горожанин зашёл к ним и спросил напрямую, причастны ли они к порче его машины. Соседи сознались, что в пьяном угаре выкинули из окна бутылку и случайно попали по автомобилю. Ущерб они пообещали возместить.



Через некоторое время мужчина увидел, как его сосед выходит из подъезда с огромными баулами. Он решил, что тот намерен съехать с квартиры, не заплатив ему за разбитое стекло. Разозлившись, мужчина подскочил к соседу и ударил его ногой в лицо, сломав тому челюсть.



На суде соседи помирились, а несдержанный барнаулец оплатил лечение пострадавшему. От компенсации за разбитое стекло ему пришлось отказаться. Дело прекратили по примирению сторон.