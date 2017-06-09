Барнаулец сохранил ключи от съёмной квартиры и обворовал новых арендаторов

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, парень воспользовался имеющимся у него дубликатом ключей, после того, как покинул квартиру, и совершил две кражи. В одном случае он унес из шкатулки девушки украшений на 130 тысяч рублей, в другом поживился конвертом, в котором лежали 2 000 рублей.

Пострадавшая девушка обнаружила пропажу после того, как съехала. Она позвонила хозяйке квартиры и рассказала о случившемся, спросив, не пропадало ли что-нибудь у новых жильцов. Так выяснилась ситуация с конвертом. Новому жильцу пришлось сменить замок.

Через некоторое время незваный гость заявился в не свою квартиру снова. Он позвонил в домофон, но арендатор не стал открывать дверь, так как никого не ждал. затем он позвонил еще раз через несколько минут, чем заинтересовал квартиросъемщика. Он затаился у дверного глазка и стал ждать. И действительно, через какое-то время вор объявился и стал ковыряться в замке, но не смог его открыть. Жилец тем временем вызвал полицию, и злоумышленника задержали. Молодой человек сразу же признался в обеих кражах.

Суд назначил парню наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Ему также придется возместить ущерб девушке, которая заявила гражданский иск на сумму 130 тысяч рублей. Ущерб мужчине в 2 000 рублей он так и не возместил.