Барнаулец совершил две кражи, потому что решил, что останется безнаказанным

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Сегодня, 10:18.
Происшествия

В Барнауле осудили мужчину, который ограбил магазин "Отличники", а затем ювелирный отдел. Мужчина думал, что его не накажут за первый грабеж, и поэтому пошел на второе преступление, сообщает краевая прокуратура.

Украшения, браслеты, золото, камни.
Украшения, браслеты, золото, камни. Фото: СС0.

Суд установил, что днем 11 декабря 2016 года мужчина в медицинской маске под видом покупателя пришел в магазин "Отличники" и попросил продавца показать детские блузки для своей племянницы. Продавец ничего не заподозрила и показала ему блузки. Когда продавец подошла к кассе, мужчина достал нож и приставил его к груди продавца, потребовав выдать деньги. Затем он сам открыл кассу и похитил 22 050 рублей.

Решив что полиция его не ищет, 28 декабря он снова надел медицинскую маску и пошел в отдел с золотыми украшениями. Там он попросил продавца показать золотые цепи. Когда продавец достала планшет с украшениями, мужчина выхватил его из рук и убежал. Ущерб составил 513 128 рублей.

Уже 6 января 2017 года его задержали, а золотые украшения вернули в магазин. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.

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