Барнаулец стал призером Чемпионата России в категории "пляжный бодибилдинг"

На проходившем в Астрахани чемпионате страны по бодибилдингу барнаульский спортсмен Евгений Голошубов занял третье место в категории "пляжный бодибилдинг".
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений, соучредитель сети фитнес-клубов "К2 Sport", рассказал, что полгода целенаправленно готовился к этим соревнованиям. Самое интересное в подготовке к чемпионату, по мнению атлета, это увлекательные занятия по позированию, правильное питание и, конечно же, ежедневные тренировки.
Евгений Голошубов,
бодибилдер:
Мало иметь красивое тело – нужно уметь его подать. Работа над координацией – самое сложное.
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