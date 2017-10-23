Барнаулец стал призером Чемпионата России в категории "пляжный бодибилдинг"

Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк. Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.

Евгений, соучредитель сети фитнес-клубов "К2 Sport", рассказал, что полгода целенаправленно готовился к этим соревнованиям. Самое интересное в подготовке к чемпионату, по мнению атлета, это увлекательные занятия по позированию, правильное питание и, конечно же, ежедневные тренировки.

Евгений Голошубов,

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