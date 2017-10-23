Барнаулец стал призером Чемпионата России в категории "пляжный бодибилдинг"

Сегодня, 19:42.
Спорт

На проходившем в Астрахани чемпионате страны по бодибилдингу барнаульский спортсмен Евгений Голошубов занял третье место в категории "пляжный бодибилдинг".

Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.
Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Фото: Алекс Чепурняк.

Евгений, соучредитель сети фитнес-клубов "К2 Sport", рассказал, что полгода целенаправленно готовился к этим соревнованиям. Самое интересное в подготовке к чемпионату, по мнению атлета, это увлекательные занятия по позированию, правильное питание и, конечно же, ежедневные тренировки.

Евгений Голошубов,
бодибилдер:

Мало иметь красивое тело – нужно уметь его подать. Работа над координацией – самое сложное.

Лежим и ждем свой выход,скорее бы уже🤗

Публикация от Евгений Голошубов (@goloshubovevgeny)

Хорошее кровообращение😲😲😲

Публикация от Евгений Голошубов (@goloshubovevgeny)

С Днем города всех🤗 Счастья и радости🌞

Публикация от Евгений Голошубов (@goloshubovevgeny)

Король лев🦁

Публикация от Евгений Голошубов (@goloshubovevgeny)

💪

Публикация от Евгений Голошубов (@goloshubovevgeny)

Не важно,есть у тебя кубики пресса или нет..... главное,чтобы они были🤣🤣🤣🤣🤣

Публикация от Евгений Голошубов (@goloshubovevgeny)

🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠

Публикация от Евгений Голошубов (@goloshubovevgeny)

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