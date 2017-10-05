Барнаулец толкнул прохожего и оторвал у него карман с деньгами

Жителя Барнаула обвиняют в грабеже с применением насилия к потерпевшему. Мужчина толкнул и ограбил прохожего, оторвав карман с деньгами.
Как сообщает краевая прокуратура, ночью обвиняемый подкараулил потерпевшего на улице, а затем неожиданно толкнул его в спину, от чего тот упал на асфальт. После этого он оторвал наружный карман рубахи прохожего вместе с деньгами — там было 11 тыс. рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий грабителя поймали. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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