Барнаулец толкнул прохожего и оторвал у него карман с деньгами

Как сообщает краевая прокуратура, ночью обвиняемый подкараулил потерпевшего на улице, а затем неожиданно толкнул его в спину, от чего тот упал на асфальт. После этого он оторвал наружный карман рубахи прохожего вместе с деньгами — там было 11 тыс. рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий грабителя поймали. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.